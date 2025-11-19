ウクライナ軍は18日、アメリカ製の長距離ミサイル「ATACMS」でロシア領内を攻撃しました。ロシア軍は大規模な報復攻撃を実施し、ウクライナで16人が死亡するなど、応酬が激化しています。ロシア国防省は、ウクライナ軍が18日にアメリカ製の長距離ミサイル「ATACMS」4発をロシア南部・ボロネジに向けて発射したと発表した上で、「全て撃墜した」と主張しました。ウクライナ軍も攻撃を認めた上で、今後も「ATACMS」などを使った長距