19日夕方、インドネシアで大規模な火山の噴火があり、気象庁が噴火による日本への津波の影響について調べています。気象庁によりますと、日本時間の午後6時20分ごろ、インドネシア・ジャワ島にあるスメル火山で大規模な噴火が発生しました。海外の火山で大規模な噴火が発生した場合、地震による津波と異なる潮位の変化がまれにおきることがあるため、気象庁が影響を調べています。仮に、この噴火で津波が発生した場合、日本国内に