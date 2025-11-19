リーズナブルな価格から、家計の味方ともいわれてきた「鶏むね肉」の価格が上昇。卸売価格は、過去最高値を更新しています。サラダに、ステーキ。高タンパク・低脂質で価格が安定している「鶏むね肉」。きょう、横浜市のスーパーに行ってみると…記者「100gあたり99円となっています」こちらのスーパーでは、鶏むね肉の販売価格が去年に比べ20円上がっているといいます。60代「100gで50円しない時もあったので、そういった面でも上