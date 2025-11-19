柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐり、柏崎市の桜井市長が赤沢経済産業相と面会し、国から求められていた再稼働の要請について「市長として理解する」と表明しました。一方、花角知事は判断材料が出そろったことから11月21日にも 自身の考えを表明する見通しです。赤沢経済産業相と面会した柏崎市の桜井市長。国が求めていた再稼働への理解要請について次のように述べました。〈柏崎市桜井市長〉「東京電力柏崎刈羽原子力発電所6