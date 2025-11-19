板垣李光人（23）が19日、東京・ユナイテッドシネマ豊洲で行われた主演のアニメ映画「ペリリューー楽園のゲルニカー」（久慈悟郎監督、12月5日公開）東京プレミアで、共演の中村倫也（38）から「かわいくて、いい子だと分かって。ちゃんと一癖あっていいなと思う、最近」と評された。すかさずが「そこ、詳しく聞きたいです」と聞き返すと「この、かわいらしい、求められるものと自分とのギャップとか、たまに感じ、つらいのかな