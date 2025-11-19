70歳以上が出場する軟式野球大会が開かれました。年齢を感じさせない溌溂プレーと熱い戦いに声援が送られました。 70歳以上のベテランがユニフォーム姿で勢ぞろいした「九州古稀軟式野球選手権大会」。 九州に58ある古希チームのうち、各県の予選を勝ち抜いた16チームが熱戦を繰り広げています。 鹿児島市で開かれた試合では平均年齢73.8歳の「鹿児島G‐Sun」チームが、平均年齢74.4歳の長崎代表