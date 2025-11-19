政府の「ガソリン補助金」の増額で、全国ではガソリン価格が値下がりしています。離島が多く、ガソリンが高いことで知られる鹿児島県。今後、値段は下がるのでしょうか？ （記者）「屋久島町のこちらのガソリンスタンドでは、先週に比べて5円ガソリン価格が下がりました」 今月13日ガソリンと軽油の補助金が1リットルあたり5円ずつ引き上げられたことを受け、こちらのスタンドではこの1週間で、レギュラーガソリンが177円