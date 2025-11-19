自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第29話青天の霹靂！【編集部コメント】転勤……？？？チヒロさんは前から早く義実家を出たいと思っていました。転勤なんて好都合のはずです。しかし、いまいち乗り気ではなさそうですね