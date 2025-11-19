日中関係の緊張が高まる中、中国政府は当面、日本への渡航を控えるよう注意喚起しています。中国人観光客の減少も予想される中、鹿児島の観光業界に現時点では大きな影響は出ていないようです。 県内およそ320のホテルや旅館が加盟する県ホテル旅館生活衛生同業組合は、「中国からの渡航自粛の影響に関する情報は入っていない」としています。 宿泊客の4割をインバウンド客が占め、中でも中国からの割合が一番多い鹿児島市のホテ