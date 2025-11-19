桜島で19日夕方噴火し、噴煙が火口から1600メートルの高さまで上がりました。 桜島の南岳山頂火口で、19日午後6時14分、爆発的噴火があり、噴煙が火口から1600メートルの高さまで上がりました。噴煙は東の方向に流れています。 桜島の爆発的噴火は、今年156回目です。桜島の噴火警戒レベルは3の「入山規制」が継続中で、気象台は火口からおおむね2キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 ・ ・