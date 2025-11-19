福岡県警宗像署は19日、福津市西福間5丁目付近の道路上で同日午後2時50分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男から手を振って追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40歳くらいで身長175から180程度のやせ形。黒色サングラス、黒色長袖上衣、黒色長ズボンを着用していたという。