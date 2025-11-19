大分市で18日に発生した大規模な火災は、170棟以上に延焼。 現在も鎮火には至っていません。 住宅が密集した港町で起きた火災。 同じような地域を多く抱える県内では、どのような注意や対策が必要なのか取材しました。 18日午後、大分市佐賀関で発生した大規模な火災。 住宅など建物170棟以上に延焼したほか、火元とみられる場所の近くで、性別不明の人が心肺停止の状態で見つかり、その後 死亡が確認されました。