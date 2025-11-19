高市総理が非核三原則の見直しを検討しているとの報道を受け、広島市の松井市長は「国家間の緊張を高める対応をすべきでない」として非核三原則を堅持すべきとの考えを示しました。 19日、定例会見に臨んだ広島市の松井市長は、「緊張を緩和することに主眼を置いて、国民の命を守るためのあらゆる外交努力をしていくべきだ」と述べました。また、国家間の緊張を高める対応をすべきではないと非核三原則を堅持すべきとの考えを示し