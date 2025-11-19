山上徹也被告安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判第9回公判が19日、奈良地裁で開かれ、被告の妹の証人尋問が行われた。被告らの母親は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に1億円を献金し、家庭が困窮。妹は母親を「母の皮を被った信者が母のふりをしていると思った」と涙声で表現し、「私たちは統一教会に家庭を破壊された」と証言した。妹は弁護側証人として18日に続き出廷した。弁