＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】25歳行司の“ほっそり美脚”2000年生まれの若手行司の“ほっそり美脚”に注目が集まった。色鮮やかな装束からすらりと伸びた脚に、ファンからは「脚が細い」「細いな騎手になれそう」と反響が寄せられた。三段目六十一枚目・鈴ノ富士（伊勢ヶ濱）と三段目五十八枚目・克乃富士（境川）の一番での一コマ。行司として土俵に立ったのは、伊勢ノ海部屋所属の