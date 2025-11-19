中国政府が日本政府に対し、日本産水産物の輸入を事実上、停止する対応をとることを伝えていたことがわかりました。複数の日本の政府関係者によりますと、中国政府が19日朝、日本産水産物の輸入を当面の間、事実上停止する対応をとることを伝えてきたということです。台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強めたものとみられますが、中国政府は停止の理由として、福島第一原発の処理水のモニタリング＝監視が必要だ