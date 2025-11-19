県は19日、今年8月の霧島・姶良集中豪雨や台風12号の復旧費として、115億円を盛り込んだ総額8875億円の12月補正予算案を発表しました。 県の一般会計補正予算案には195億円が追加で盛り込まれ、補正後の総額は8875億円となりました。 災害関連では今年8月の霧島・姶良集中豪雨や台風12号で被災した施設などの災害復旧費として総額およそ115億円を計上しました。 このうち、競り用の機器が被災した霧島市の姶良中央家畜市場の修