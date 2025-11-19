モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さん（27）が2025年11月16日、自身のインスタグラムを更新し、ヘソ出しデニムコーデを披露した。「今年の冬はもう腹だしが急に耐えれなそうになってきた笑」みちょぱさんは、「去年の冬までいけてたのに今年の冬はもう腹だしが急に耐えれなそうになってきた笑」とつづり、ウエストをチラ見せしたデニム姿の全身ショットやアップショットを投稿。「歳をとるってそういうことなのかな〜