ドル円一時１５６．１６レベル、１月２７日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は156円台にさしたる抵抗感もなく乗せている。一時156.16レベルと、今年１月２７日以来の高値水準となった。ユーロ円は180.74レベル、ポンド円は204.87レベルに高値を伸ばしている。円売り主導の展開になっている。 USD/JPY156.14EUR/JPY180.76GBP/JPY204.88