巨人の泉口友汰内野手が１９日、明治神宮大会で史上６校目の連覇を果たした母校・青学大を祝福した。決勝を現地観戦し「おめでとうございます。自分も青学大の出身であることを誇りに思います」と感慨を口にした。グラウンドで男泣きする恩師の安藤監督を、スタンドの端から静かに見つめた。「監督が泣いているところを見るのは、なかなかなかったですね」。今や東都１部で６連覇中のチームも、泉口が入学当時の１８年は２部所