バスケットボール男子のＷ杯アジア地区予選に向けた練習が１９日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた。昨夏のパリ五輪以来、代表に復帰した渡辺雄太（千葉Ｊ）は、トム・ホーバス・ヘッドコーチから主将に指名された。ここまで合宿を終え、「いい雰囲気でできている。この２戦は絶対に勝たないといけないので、緊張感も持っている」と今月２８日と来月１日に行われる台湾戦へ向けて意気込んだ。今夏は体作