テレビ朝日・森山みなみアナウンサーが、１９日までに自身のインスタグラムを更新した。「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！先週はお休みをいただいておりました！実家でまったり過ごしたり、自然を求めて旅に出たり…心と体をゆるめる時間になりました」とつづり衣装コーデを披露。イエローのニット姿などを披露した。この投稿には「どのパターンもお似合い最高に可愛いすぎますね」「益々綺麗