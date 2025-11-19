中国政府が日本産水産物の輸入再開手続きを巡り、安全性を証明する追加資料の提出を要求していることが１９日、わかった。台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を受けた事実上の対抗措置とみられる。日本政府は早期の輸入再開を求めているが、首相答弁の撤回を迫る中国側は態度を硬化させており、今後手続きが停滞する可能性がある。政府関係者が明らかにした。中国政府は今年５月、東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出