東京の品川区役所の新庁舎の起工式が19日行われました。2029年9月から利用が開始される予定です。品川区役所の新庁舎は、現在の区役所の横の敷地に建て替えられ、地上14階、地下2階のビルとなります。新庁舎の3階レベルに歩行者専用通路が整備され、大井町駅まで高低差が軽減された歩行者の動線が作られるということです。森澤恭子品川区長は、起工式に合わせて「未来に希望の持てる品川区政と新庁舎を目指していく」とコメントし