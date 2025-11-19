【その他の画像・動画等を元記事で観る】 至福ぽんちょが11月26日にニューシングル「アンチ・ハレーション」を配信リリースする。 ■自分らしく輝くことを思い出させてくれるような楽曲 “ハレーション”とはカメラで撮影するときに光線が強くて被写体が白くボケてしまう現象を表す言葉。人と違う目線や感覚を持っていて、疎外感を感じてしまうような人たちの助けや支えになる曲になれば、という思いか