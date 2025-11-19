今週末、四国遍路で行われるウォーキングイベントを前に、俳優のケイン・コスギさんが総本山善通寺を訪れました。 【写真を見る】ケイン・コスギさんが総本山善通寺で「理想の歩幅」に挑戦四国遍路のウォーキングイベントをPR【香川】 「パーフェクト・ウォークをしてハッピーになって下さい」四国霊場第75番札所、善通寺にお遍路さんの姿で登場した、ケイン・コスギさんです。シニア世代のウォ