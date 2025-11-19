（台北中央社）経済部（経済省）は17日、スポーツテクノロジーに関する研究開発の成果発表会見を開催した。公的研究機関の工業技術研究院（ITRI）が開発した野球計測システム「台湾鷹眼」（台湾版ホークアイ）には、台湾プロ野球で数々の記録を樹立した張泰山さんも太鼓判を押した。研究開発は、政府が進める「台湾スポーツ×テクノロジーアクションプラン」の一環として行われているもの。同部産業技術司（局）の郭肇中司長は会見