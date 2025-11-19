Image: Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤É¡¢USB-C¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ëµ¡´ï¤¬Áý¤¨¤¿º£¡¢½¼ÅÅ´ï¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½¼ÅÅ´ï¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Anker¤Î¡ÖNano Charger (35W, ´¬¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë)¡×¤Ï¡¢Ìó70cm