「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート谷地高校陸上競技部「走り」を通して地域に恩返しを！ 自らの成長と地域の絆を大切に取り組む部に密着！（山形） きょうは、自らの成長と、地域の絆を大切に取り組む谷地高校・陸上競技部に密着しました。