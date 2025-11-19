Photo: ヤマダユウス型 2024年7月2日の記事を編集して再掲載しています。3枚くらいあってもいいなと思ってしまった。ギズ屋台オリジナルの「AI Tシャツ」。現在受注生産にて販売中なのですが、サンプルが届いたので街着で使ってみました。 AI Tシャツ（ブラック×ホワイト） 3,800円 ギズ屋台で見る !function(t,e){if(!t.getElementById(e)){var n=t.cre