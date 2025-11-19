第2回中欧班列（中国と欧州を結ぶ貨物列車）国際協力フォーラムによると、中欧班列の貨物輸送構造が最適化されつつあるのに伴って、高付加価値貨物が輸出の主力商品となり、2024年は60％を超えたことが分かりました。陝西省西安市で11月18日に開催された第2回中欧班列国際協力フォーラムで、「中欧班列発展報告（2025）」が正式に発表されました。この報告によると、中欧班列の規模は拡大を続け、貨物の種類もますます豊富になって