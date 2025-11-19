●スタートライン 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月22日 事業内容：障害者の雇用支援及び就業支援事業 仮条件決定日：12月4日 想定発行価格：440円 上場時発行済み株式数：391万2000株 公募：140万株 売り出し：6万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万9000株 ブックビルディング期間：12月5日～11日 公開価格決定日：12月12