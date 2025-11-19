高級品の国産のマツタケが今年はさらに高値に。猛暑に加え、クマ出没で、山へ採りに行けない事態が相次いでいます。■仕入れ値が高騰…今年は“国産メニュー”提供できずグツグツと…煮込まれる、すきやき。牛肉に負けず劣らず、存在感をはなっていたのはマツタケです。他にも、薫り高いマツタケごはんや、土瓶むしなど。まさに、マツタケづくしなコース。実はこれ、すべて中国産。松葉屋宮南譲店主「（仕入れ値は）国産だと倍近