１９日午後５時２５分頃、山形県尾花沢市北郷の畑で７０歳代女性がクマに引っかかれたと、家族から１１０番があった。女性は顔や右手足にけがを負い、病院に搬送された。搬送時に意識はあったという。尾花沢署や市によると、女性は自宅近くの畑にある柿の木の下でクマ１頭（体長約１メートル）に襲われた。クマは山の方向に逃げた。現場は尾花沢市役所から東に約５キロで、農地の中に住宅が並ぶ地域。