仲間とあいさつを交わす伊藤＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」海外ＦＡ権を行使し、楽天への移籍が決まった伊藤光捕手（３６）が１９日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」を訪れた。選手やスタッフと別れを惜しみ、涙を浮かべながらチームメートやファンへの感謝を口にした。伊藤は２０１８年途中にオリックスからトレードで横浜ＤｅＮＡに移籍し、８季プレーした。昨季はクライマックスシリーズでスタメンマスクを