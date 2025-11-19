「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ」の９・１０月の月間大賞を受賞した横浜ＤｅＮＡの筒香＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの筒香嘉智選手（３３）が「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ」の９・１０月の月間大賞に選出され、１９日に授賞式が開かれた。筒香は「前半戦でいい結果が出ない中、いろいろな方々のサポートがあり、最後にいい結果を出せた」と感謝した。