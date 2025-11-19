オーストラリアのパンクバンド、アミル・アンド・ザ・スニッファーズが、メルボルンで予定されていた無料ライブの中止を受け、地元ファンへの感謝を込めて総額3万5000豪ドル（約350万円）相当の飲み代を負担した。 【写真】ボーカルのエイミー・テイラーの衣装がステキ過ぎるw フェッド・スクエアでの凱旋公演を予定していたバンドは、バリケードの破損による安全上の懸念から警察によ