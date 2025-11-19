琴平警察署 19日夕方、香川県まんのう町のスーパーの駐車場で軽トラックの荷台が焼け、男性が軽いけがをしました。 19日午後4時50分ごろ、マルナカまんのう店の駐車場で、軽トラックの駐車場から火が出ているのを店の関係者が見つけて119番通報しました。 火は約10分後に消し止められましたが、近くにいた男性（70）が荷台を確認中に負傷し、救急搬送されました。男性は意識があり、軽傷だということです。