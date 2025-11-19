流行が続くインフルエンザ。県内の1医療機関当たりの患者数が30人を上回ったとしてきょう、県は今シーズン初めてとなるインフルエンザ警報を発表しました。県によりますと、今月16日までの1週間に届け出があったインフルエンザの患者数は1医療機関当たり30.61人で前の週から19.1人と大幅に増加しました。警報の基準である30人を上回ったことから19日、県は今シーズン初めてとなるインフルエンザ警報を発表しました。警