健康づくりと親睦を目的にグラウンド・ゴルフの大会が山口市で開かれました。山口きらら博記念公園の多目的ドームで開かれた大会には50代から90代までおよそ110人が参加しました。各地区の予選を勝ち抜いた腕に自信のある人たちばかりです。（参加者）「（趣味は）グラウンド・ゴルフと麻雀」「（麻雀が）強い！よく勝った！って言いよる」「これやると楽しい、歩くし」ルールもそこそこに、カメラがホールイン