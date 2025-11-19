【ビエンチャン＝戸田貴也】ラオスを訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１９日、首都ビエンチャンで、ベトナム戦争で残った不発弾の被害を紹介する展示施設「コープ・ビジターセンター」を視察された。ラオスはベトナム戦争中、米国と敵対する北ベトナム軍の補給路となり、米軍から空爆を受けた。１９６４〜７３年で約２億７０００万発の爆弾が投下され、今も８０００万発が不発弾として残る。「世界最大の不発弾汚染国