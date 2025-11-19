キリンビールは12月からすべての「お歳暮ギフト」商品の販売を停止すると発表しました。アサヒグループの「システム障害」が影響しているものとみられます。キリンビールは先月、「晴れ風セット」など14種類のギフト商品の販売を停止し、「一番搾り」のみの3種類に限定して販売を続けると発表していました。しかし、きょう、この3種類の販売についても12月1日出荷分から停止するということです。キリンは想定を上回る注文が寄せら