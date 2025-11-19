物価高が続く中、大手スーパーでブラックフライデーのセールが始まりました。19日からブラックフライデーのセールに入ったイトーヨーカドーでの目玉は、11月26日から始まる「96（クロ）プライスセール」です。ブラックフライデーの黒、9と6にかけた「96（クロ）プライス」ということで、税抜きや税込みで96円の商品や196円、さらには960円の商品も多数販売。ウナギのかば焼きや、国産のサーロインステーキ用の牛肉も税抜き960円、