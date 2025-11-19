毎月19日は語呂合わせで「食育の日」です。山口市の小学校では地元の魚を食べてもらおうと「天然のアユ」が提供されました。大内小学校の19日の給食のメインディッシュは「アユの塩焼き」です。アユは市内を流れる椹野川で獲れた天然ものです。学校ではこれまでもアユの甘露煮や唐揚げが給食で提供されたことがあり、こどもたちから「塩焼きを食べてみたい」という声があがっていたということです。‥といっても給食で頭や骨がつい