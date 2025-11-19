中国政府は19日、日本政府に対し日本産水産物の輸入を停止すると通告しました。「中国国民の怒りを招いた」と非難しました。■首相答弁への報復、さらに“エスカレート”日本時間19日午後4時すぎ、中国政府が明らかにしたのは…。中国外務省報道官「高市首相の台湾などに関する誤った発言は、中国国民の怒りを招いた。このような状況で中国に水産品を輸出しても買い手はいない」日本産の水産物の輸入を、停止するというのです。