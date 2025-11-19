あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『韓国２泊３日の荷物がコレだ 【パッキング】』の動画を投稿。韓国へ持っていく様々なアイテムを紹介してくれました。中には美容系アイテムも！【関連記事】 村重杏奈「今日も優勝なまつ毛」仕事でも愛用する信頼マスカラを紹介！■シャンプー＆トリートメント動画内に登場したのはこちら！コスメデコルテ/AQリペアスムースシャンプー 税込4,070円 AQ、リペアスムーストリ