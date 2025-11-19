19日午前、鹿児島市の国道で路線バスに軽乗用車が衝突する事故がありました。路線バスの乗客6人が軽いケガをし、そのうち1人が病院に運ばれました。事故があったのは、鹿児島市草牟田の国道3号です。警察によりますと19日午前11時ごろ、新照院町方向に走っていた軽乗用車が車線変更をした際、路線バスに衝突しました。バスには約20人の客が乗っていて20代から80代の5人が体の痛みなどを訴えました。このうち、80代の女性は病