2026年4月にリニューアルオープン予定の周南市陸上競技場。この度、市内に事業所を置くレイズネクストが命名権を取得し新たな愛称が発表されました。（レイズネクスト 中宅間 大作副社長）「新しいネーミングは『レイズネクスト周南総合競技場』でございます。」周南市に主力事業所をおくレイズネクストは主に石油化学や一般化学のプラント建設、メンテナンスを行っています。より地域に貢献できる企業でありた