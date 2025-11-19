12月7日に開催される第56回防府読売マラソン。19日、自衛隊と大会事務局が大会運営の支援にかかわる協定を結びました。防府市役所で開かれた締結式には大会事務局と航空・陸上自衛隊など大会関係者11人が参加し、協定書が交わされました。2025年の大会では航空自衛隊防府北基地と南基地陸上自衛隊山口駐屯地防府分屯地から14台の車両と31人の隊員が大会を支援。給水ポイントへのスタッフの移動や用具の輸送選手の救護活動などが行