◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝関大―明大（２２日・富士通スタジアム川崎）関大（関西３位）は１９日、準々決勝の明大（関東２位）戦へ向け、大阪・吹田市内で練習を公開した。主将のＲＢ山崎紀之（４年）＝箕面＝は会見で、同じく主将でＲＢを務める明大の高橋周平（４年）＝足立学園＝に闘志を燃やし、“高橋超え”を誓った。今季関東リーグで１４０１ヤード走り抜き、歴代シーズン１位の記録を打ち